«Луч света в темном царстве». Винер-Усманова - о словах немецкого депутата

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поблагодарила депутата европарламента Кристин Андерсон за поддержку российских спортсменов.

«Выступление Андерсон стало для нас лучом света в темном царстве. Огромное ей спасибо. Я рада, что на нашем континенте еще есть люди, которые прекрасно понимают, что отстранение российских спортсменов - это действительно расизм и неподобающее поведение со стороны людей, которые говорят о демократии и чистоте в спорте и в жизни. Я целиком и полностью поддерживаю ее слова», - приводит слова Винер-Усмановой Sport24.ru.

Напомним, накануне в одном из своих выступлений Андерсон назвала отстранение россиян от подавляющего большинства международных соревнований «расизмом в чистом виде».