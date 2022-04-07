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Винер-Усманова - о санкциях против спортсменов: Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала

Ранее российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.
07 апреля 2022 21:37
автор: Александр Бойченко

Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова верит, что Россия в скором времени сможет вернуться в международный спорт.

«Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала! Постулат о том, что спорт вне политики, — это основа всего олимпийского движения. Все вокруг говорят, что нас везде ненавидят и не хотят видеть. Это неправда! Посмотрите, сколько спортсменов выступило в поддержку наших ребят. Нас очень любят! Глубоко верю, что сейчас всё начинает налаживаться. Скоро наши спортсмены получат возможность возобновить участие в международных соревнованиях», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.

Ранее вышло заявление от Всемирной ассоциации олимпийцев, которая выступила против отстранения российских и белорусских спортсменов из-за политической обстановки.

источник: Sport24.ru
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