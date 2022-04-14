Винер-Усманова собирается создать новые правила художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила о необходимости создании новых правил оценивания элементов.

«Если гимнастка может выполнять сложные элементы совершенно разнообразно, то они должны иметь ценность. Тогда как сейчас все программы в современной художественной гимнастике одинаковые. К сожалению, олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» в художественной гимнастике давно неактуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил соревнований», - сказано в открытом письме Винер-Усмановой, опубликованном пресс-службы ВФХГ.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские гимнастки остались без золотых медалей. Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, проиграв израильтянке Линой Ашрам.

В командных соревнованиях российские гимнастки также довольствовались «серебром», уступив Болгарии. Оба финала сопровождались скандальным судейством, на которое подавались несколько апелляций.