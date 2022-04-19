Винер-Усманова заявила, что судьи манипулировали результатами, чтобы не дать Дине Авериной выиграть

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, а также главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова в очередной раз раскритиковала судейство на Олимпийских играх в Токио.

«Сейчас дошло до того, что золото Олимпиады достаётся гимнастке, которая уронила предмет на пол. При том, что Дина Аверина великолепно выступила. И это объясняют тем, что у Линой Ашрам якобы более сложная программа. Нам всю жизнь говорили, что у России слишком сложная программа и её невозможно сделать. То есть правила давали возможность манипулировать результатами. А нынешние — манипулировать в квадрате», - приводит слова Винер-Усмановой RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, проиграв Линой Ашрам из Израиля.

На прошлой неделе Винер-Усманова заявила о намерении создать новые правила художественной гимнастики.