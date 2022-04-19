Винер-Усманова заявила, что Минспорта не дает ВФХГ организовать Кубок России с участием клубов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что Министерство спорта страны мешает организации Кубка России.

«Мы будем приглашать не сборные, а клубы. К нам приедут четыре, пять, ну, может быть, семь клубов из-за рубежа. Но Министерство спорта пока не подтверждает нам эти турниры, говорит: должны быть национальные команды. Неужели они не в курсе, что мы отовсюду отстранены и к нам никто из сборных не приедет? И всё настолько медленно продвигается, эта чиновничья возня идёт, а спортсмены ждут соревнований», - приводит слова Винер-Усмановой RT.

Напомним, что Международная федерация гимнастики 1 марта допустила российских спортсменов в нейтральном статусе. Однако, спустя три дня все же объявила о решении об отстранении россиян.