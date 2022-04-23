Кабаева: Если соревнования будут внутренними, то российская гимнастика только выиграет

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает, что российская художественная гимнастика окажется в плюсе, если Россию так и не допустят до международных соревнований.

«Я очень рада, что это происходит. Новые сегодняшние правила делают стандарты простыми, не раскидывают талант гимнастки. Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

Ранее Россию отстранили от международных турниров на неопределенный срок.