ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ирина Винер-Усманова: Переименовываем турниры, чтобы обойти санкции

27 апреля 2022 21:19

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, какие ведутся сейчас работы, чтобы ослабить влияние санкций на отечественный спорт.

Ведется работа по переходу в Азиатскую лигу. Вчера, например, было совещание с Владимиром Путиным, и он сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки. Шахматы и настольный теннис уже перешли на эту позицию, но у нас есть такой момент: чемпионат мира будет запретом для всех российских художественных гимнасток в связи с санкциями. Единственная возможность – выступать на чемпионатах Азии и на детских соревнованиях. Все остальные соревнования в ведении Европы. Гран-при и Кубок Мира находятся в ведении FIG, эти турниры могут быть для нас закрыты, поэтому мы сидим и думаем по поводу таких моментов.

Первый международный турнир состоится 30-го апреля, второй турнир пройдёт 10-го мая, в котором будут принимать участия иностранные и наши российские художественные гимнастки. Теперь турниры будут обозначать как этапы кубка России. Вот таким образом мы хотим выходить из такой ситуации, сказала Винер-Усманова.

Напомним, еще в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ирина Винер-Усманова: Переименовываем турниры, чтобы обойти санкции
27.04.2022 21:19
Художественная гимнастика
Кабаева: Если соревнования будут внутренними, то российская гимнастика только выиграет
Ранее российских гимнасток отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
23.04.2022 23:35
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Винер-Усманова заявила, что Минспорта не дает ВФХГ организовать Кубок России с участием клубов
Винер-Усманова заявила, что Минспорта не дает ВФХГ организовать Кубок России с участием клубов
Государство допускает приглашение только национальных команд.
19.04.2022 13:14
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Винер-Усманова заявила, что судьи манипулировали результатами, чтобы не дать Дине Авериной выиграть
Винер-Усманова заявила, что судьи манипулировали результатами, чтобы не дать Дине Авериной выиграть
Победительницей Олимпиады в Токио в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам.
19.04.2022 12:32
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Винер-Усманова собирается создать новые правила художественной гимнастики
Международная федерация поддерживает однообразие элементов.
14.04.2022 16:28
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Винер-Усманова - о санкциях против спортсменов: Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала
Ранее российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.
07.04.2022 21:37
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Винер-Усманова поддержала решение 20-летней гимнастки завершить карьеру
Елена Еремина прекратила выступления.
06.04.2022 09:14
Художественная гимнастика
Олимпийская чемпионка Ашрам прокомментировала решение о завершении карьеры
Ее победа на Играх в Токио вызвала неоднозначную реакцию в России.
04.04.2022 20:16
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Винер-Усманова отреагировала на призыв министра спорта Польши в адрес России
Функционер предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 16:58
Художественная гимнастика
автор: Степан Шереметьев
Винер-Усманова отреагировала на призыв министра спорта Польши в адрес России
Функционер предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 16:58
Художественная гимнастика
автор: Степан Шереметьев
Футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси»… 19 лет назад «Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4
Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» - «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже проиграл 3:4.
«Если и отпускать кого-то в НХЛ — только для борьбы за Кубок Стэнли». Роман Ротенберг — о ситуации в СКА
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг на церемонии, посвященной 70-летию Владислава Третьяка, прокомментировал последние сообщения о клубе из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя молодым!» Владислав Третьяк — о ФХР, юбилее, политике и будущем нашего хоккея
Президент Федерации хоккея России и лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк после открытия выставки его имени в Музее хоккея ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю своего 70-летия.
Лизун, крыса, истеричка. Почему Брэд Маршан бесит всех, а не только нашего Панарина
«Плеймекер» вспоминает главные выходки форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, с которым наверняка не раз придется столкнуться российским звездам НХЛ в стартующем скоро плей-офф.
30 матчей в день, партии до 11 очков, ставить можно даже на число касаний! Что такое «Золотая лига» по пляжному волейболу
В этом году бурно развивается новый спортивный проект - серия турниров по пляжному волейболу. Соревнования привлекают огромный интерес не только поклонников зрелищной олимпийской дисциплины, но и любителей заключать пари, благо БК "Лига Ставок" предлагает линии на каждую игру даже в режиме лайв. Представитель "Золотой лиги" Вячеслав Широков подробно рассказал "Плеймейкеру" о проекте.
Капризов поднял клубный рекорд до 105 очков, Кучеров помог выбить сотню Стэмкосу. Русские в НХЛ (видео)
На финише регулярного чемпионата НХЛ российские звезды очередной раз порадовали своих поклонников яркой и результативной игрой, и лишь Артемий Панарин досрочно покинул лед из-за повреждения.
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Капризов готовится к «русскому блюзу», Панарин ждет Овечкина или Малкина. Как формируется сетка Кубка Стэнли
В последний день апреля за океаном финиширует регулярный чемпионат НХЛ, а уже 2 мая стартует плей-офф. Сейчас известны 13 из 16 команд, которые разыграют Кубок Стэнли, причем на «Востоке» кубковая восьмерка определилась полностью.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика