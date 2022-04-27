Ирина Винер-Усманова: Переименовываем турниры, чтобы обойти санкции

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, какие ведутся сейчас работы, чтобы ослабить влияние санкций на отечественный спорт.

– Ведется работа по переходу в Азиатскую лигу. Вчера, например, было совещание с Владимиром Путиным, и он сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки. Шахматы и настольный теннис уже перешли на эту позицию, но у нас есть такой момент: чемпионат мира будет запретом для всех российских художественных гимнасток в связи с санкциями. Единственная возможность – выступать на чемпионатах Азии и на детских соревнованиях. Все остальные соревнования в ведении Европы. Гран-при и Кубок Мира находятся в ведении FIG, эти турниры могут быть для нас закрыты, поэтому мы сидим и думаем по поводу таких моментов.

Первый международный турнир состоится 30-го апреля, второй турнир пройдёт 10-го мая, в котором будут принимать участия иностранные и наши российские художественные гимнастки. Теперь турниры будут обозначать как этапы кубка России. Вот таким образом мы хотим выходить из такой ситуации, – сказала Винер-Усманова.

Напомним, еще в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.