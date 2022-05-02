Ирина Винер-Усманова: В Белгороде и Ярославле пройдут международные турниры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что в городах РФ планируется провести международные соревнования.

В Москве проходят соревнования, в котором принимают участие Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и Мария Победушкина.

«Мы должны давать возможность девочкам как можно больше соревноваться, чтобы они не чувствовали никаких моментов, ущемляющих спортивное достоинство и негативно отражающихся на спортивной форме. Поэтому у нас будут 10 мая соревнования, потом 26 мая, и мы все время будем эти турниры проводить. В Красноярске у нас были и будут соревнования, в Омске турнир Жени Канаевой прошел, будут в Белгороде и Ярославле. И везде кто-то из зарубежных спортсменов будет участвовать», - цитирует ТАСС Винер-Усманову.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие представительницы Белоруссии, Армении, Бельгии и Франции.