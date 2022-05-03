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Тренером сборной Китая в групповых упражнениях станет Близнюк

Азиатская команда стала четвертой на ОИ-2020.
03 мая 2022 15:50
автор: Александр Поволоцкий

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк будет работать тренером сборной Китая в групповых упражнениях.

Напомним, что она сумела завоевать медали на трех Олимпийских играх.

«Ее пригласили китайцы в сборную команду в групповых упражнениях, зная, что она уже опытная спортсменка. И я дала согласие. Она меня спросила, и я сказала ей: «Конечно, поезжай». Китай - это дружественная нам страна, мы будем встречаться. Если Анастасия станет там работать, я думаю, это будет лучше для всех», - цитирует ТАСС главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову.

Добавим, что в активе 27-летнего специалиста также по шесть золотых наград чемпионатов мира и Европы.

источник: ТАСС
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