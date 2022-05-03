Винер-Усманова: Весь мир увидит, что Россия поднимет художественную гимнастику на новый уровень

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что внутрироссийские турниры выйдут на новый уровень, несмотря на отстранение национальной команды от международных стартов.

«Мы поднимем художественную гимнастику на новый уровень, и весь мир это увидит. Увидит, что гимнастки по нашей программе могут делать все, что хотят.

Думаю, что наши программы будут интересными. Маленькие девочки стали делать прекрасные элементы. Они не в рабстве и могут делать все, что предусматривает художественная гимнастика.

Зрителям что нужно? Хлеба и зрелищ. Нужны интересные элементы, чтобы музыка сочеталась с движениями. Поэтому у нас художественная гимнастика будет продвигаться вперед вне зависимости от международных правил», – сказала Винер-Усманова «Матч ТВ».

Напомним, еще в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.