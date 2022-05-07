Сестры Аверины не рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не планируют менять спортивное гражданство.

– Гражданство мы менять точно не будем, сто процентов, – приводит слова Арины Авериной ТАСС.

При этом спортсменки отметили, что в данный момент вопрос о завершении профессиональной карьеры для них не актуален.

– Пока мы официально не объявим, что завершили, тогда только и будем говорить. Сейчас мы выступаем в шоу и даем мастер-классы, передаем свой опыт, – сказала Арина Аверина.

Напомним, что в начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участие в соревнованиях под эгидой организации.