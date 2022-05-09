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Батыршина уверена, что Винер-Усманова не расстроилась запрету на въезд в Латвию

Соседняя республика ввела новые санкции против России.
09 мая 2022 18:03
автор: Максим Скороходов

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина оценила действия властей Латвии, запретивших президенту ВФХГ Ирине Винер-Усмановой посещать страну.

«Это просто такой демонстративный шаг от Латвии, да ещё и 9 мая. Такими запретами они ничего не добьются. Уверена, что Ирине Александровне всё равно на такие запреты и она даже не расстроилась. Она знает своё дело, девочки продолжают тренироваться», - приводит слова Батыршиной RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Добавим, что помимо Винер-Усмановой Латвия запретила въезда в страну для звезд российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Евгения Петросяна.

источник: «RT на русском»
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