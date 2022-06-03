Алина Кабаева попала в санкционный список Евросоюза

Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Алина Кабаева попала в санкционный список ЕС.
Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного в журнале союза.
Напомним, в настоящее время согласно рекомендациям МОК все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнвоаниях.
Помимо золота Кабаева также обладательницей бронзовой награды Игр. Кроме того, Алина - двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы и шестикратная абсолютная чемпионка России.