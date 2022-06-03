ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алина Кабаева попала в санкционный список Евросоюза

ЕС принял очередной пакет санкций против России
03 июня 2022 17:19
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Алина Кабаева попала в санкционный список ЕС.

Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного в журнале союза.

Напомним, в настоящее время согласно рекомендациям МОК все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнвоаниях.

Помимо золота Кабаева также обладательницей бронзовой награды Игр. Кроме того, Алина - двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы и шестикратная абсолютная чемпионка России.

Это интересно:
Алина Кабаева попала в санкционный список Евросоюза
ЕС принял очередной пакет санкций против России
03.06.2022 17:19
Художественная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Великобритания ввела санкции против Кабаевой
Великобритания ввела санкции против Кабаевой
Все активы бывшей гимнастки заморожены.
13.05.2022 14:22
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Батыршина уверена, что Винер-Усманова не расстроилась запрету на въезд в Латвию
Соседняя республика ввела новые санкции против России.
09.05.2022 18:03
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Сестры Аверины не рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства
Ранее FIG отстранила россиян от участия в соревнованиях международного уровня.
07.05.2022 18:10
Художественная гимнастика
автор: Владислав Корегин
Винер-Усманова: Весь мир увидит, что Россия поднимет художественную гимнастику на новый уровень
В настоящее время сборная России отстранена от международных турниров.
03.05.2022 17:42
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Тренером сборной Китая в групповых упражнениях станет Близнюк
Азиатская команда стала четвертой на ОИ-2020.
03.05.2022 15:50
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Ирина Винер-Усманова: В Белгороде и Ярославле пройдут международные турниры
Ранее российских спортсменок отстранили от международных стартов.
02.05.2022 16:20
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Ирина Винер-Усманова: Переименовываем турниры, чтобы обойти санкции
27.04.2022 21:19
Художественная гимнастика
Кабаева: Если соревнования будут внутренними, то российская гимнастика только выиграет
Ранее российских гимнасток отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
23.04.2022 23:35
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Винер-Усманова заявила, что Минспорта не дает ВФХГ организовать Кубок России с участием клубов
Винер-Усманова заявила, что Минспорта не дает ВФХГ организовать Кубок России с участием клубов
Государство допускает приглашение только национальных команд.
19.04.2022 13:14
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Американская Мечта будет разбита! Расклад и лучшие ставки на бой Камбосос — Хейни
5 июня в Мельбурне состоится грандиозный боксерский поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом и обладателем пояса WBC Девином Хейни. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Роналду вышел на замену — Португалия спаслась в Испании. Лига наций набирает обороты
В Лиге наций центральным стал матч группы 2 элитного дивизиона, в котором Испания и Португалия сыграли вничью 1:1.
России нет, а фавориты те же, не считая Италии. Чем интересен третий розыгрыш Лиги наций
Турнир впервые пройдет без нашей команды и по сжатому графику.
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика