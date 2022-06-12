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Ирина Винер-Усманова: Мы не допустим, чтобы наш спорт был внизу

Руководительница посетила концерт в честь Дня России на Красной площади
12 июня 2022 20:35
автор: Александр Шульгин

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта.

«У нас еще присутствует гандбольная команда из Китая во главе с президентом гандбола. Они тренируются у нас два месяца, пережили пандемию в России. Мы сейчас вместе с Китаем будем очень здорово работать. Чтобы наш спорт был внизу, мы не допустим. Это очень сильная страна во всех отношениях - и в промышленности, и в культуре, и в спорте», - приводит слова Винер-Усмановой Sport24.ru.

Напомним, в конце февраля МОК подготовил и разослал в международные спортивные федерации рекомендации отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Таким образом, страна оказалась практически полностью изолирована от мирового спорта.

источник: Sport24.ru
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