Ирина Винер-Усманова: Мы не допустим, чтобы наш спорт был внизу

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта.

«У нас еще присутствует гандбольная команда из Китая во главе с президентом гандбола. Они тренируются у нас два месяца, пережили пандемию в России. Мы сейчас вместе с Китаем будем очень здорово работать. Чтобы наш спорт был внизу, мы не допустим. Это очень сильная страна во всех отношениях - и в промышленности, и в культуре, и в спорте», - приводит слова Винер-Усмановой Sport24.ru.

Напомним, в конце февраля МОК подготовил и разослал в международные спортивные федерации рекомендации отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Таким образом, страна оказалась практически полностью изолирована от мирового спорта.