Российские гимнастки не выступят на международном турнире в Барселоне

Российские гимнастки отказались выступить на международном турнире в Барселоне (Испания).

Об этом сообщила многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина.

«Планируем ли мы принять участие в международном турнире в Испании? Совместно с Ириной Александровной (Винер-Усмановой) приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нем», – передает слова Дины Авериной РИА Новости.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова ранее сообщала, что российских спортсменок пригласили выступить на международном турнире в Барселоне, который не будет проходить под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).