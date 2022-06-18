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Российские гимнастки не выступят на международном турнире в Барселоне

Ранее спортсменки были приглашены на соревнования.
18 июня 2022 19:29
автор: Александр Бойченко

Российские гимнастки отказались выступить на международном турнире в Барселоне (Испания).

Об этом сообщила многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина.

«Планируем ли мы принять участие в международном турнире в Испании? Совместно с Ириной Александровной (Винер-Усмановой) приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нем», – передает слова Дины Авериной РИА Новости.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова ранее сообщала, что российских спортсменок пригласили выступить на международном турнире в Барселоне, который не будет проходить под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

источник: «РИА Новости»
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