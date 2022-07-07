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«Понимаю, что никогда их не обгоню». Армянская гимнастка Саргсян - о сестрах Авериных

Международные соревнования проходят без участия россиян
07 июля 2022 12:24
автор: Александр Шульгин

Армянская гимнастка Сильвия Саргсян рассказал о своей дружбе с сестрами Диной и Ариной Авериной.

«Да, мы хорошо дружим. Естественно, я за них переживаю больше. В последнее время мы очень хорошо сдружились, сейчас на всех стартах болею за них. Когда я с ними выступаю, то понимаю, что они сильнее и не воспринимаю, как соперниц. Понимаю, что никогда их не обгоню», - приводит слова спортсменки Sport24.ru.

Напомним, в настоящее время российские спортсмены согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях.

источник: Sport24.ru
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