«Понимаю, что никогда их не обгоню». Армянская гимнастка Саргсян - о сестрах Авериных

Армянская гимнастка Сильвия Саргсян рассказал о своей дружбе с сестрами Диной и Ариной Авериной.

«Да, мы хорошо дружим. Естественно, я за них переживаю больше. В последнее время мы очень хорошо сдружились, сейчас на всех стартах болею за них. Когда я с ними выступаю, то понимаю, что они сильнее и не воспринимаю, как соперниц. Понимаю, что никогда их не обгоню», - приводит слова спортсменки Sport24.ru.

Напомним, в настоящее время российские спортсмены согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях.