Винер-Усманова объяснила, что нужно сделать, чтобы атлеты не меняли спортивное гражданство

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, какие шаги следует предпринять, чтобы отечественных спортсменов не тянуло менять гражданство.

«Руководства федераций и министерство спорта не делают достаточно шагов для того, чтобы пересмотреть уже устаревшие на сегодняшний день законы по физической культуре и спорту, которые предусматривали одно, а в текущих реалиях - другое.

С другой стороны, как сказал Владимир Владимирович, нужно поддерживать спортсменов в финансовом плане. И предусматривать призовые, которые соотносимы с теми, которые они получали, когда выступали за рубежом», - приводит слова руководительницы «РИА Новости».

Напомним, накануне в большом интервью российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина признались, что готовы рассматривать вопрос смены спортивного гражданства в том случае, если их полностью отстранят от международных соревнований.