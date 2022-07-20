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Батыршина заявила, что не осуждает российских спортсменов, которые сменили гражданство

При этом спортсменка отметила, что сама бы так не поступила.
20 июля 2022 18:22

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о спортсменах, которые сменили спортивное гражданство или задумались об этом.

«Если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство. Я не осуждаю тех людей, которые собираются это сделать, я понимаю ситуацию», - приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за политической ситуации в мире. После этого некоторые атлеты из России задумались о смене гражданства, чтобы продолжать выступать на турнирах.

источник: «Газета.Ru»
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Батыршина заявила, что не осуждает российских спортсменов, которые сменили гражданство
При этом спортсменка отметила, что сама бы так не поступила.
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