Батыршина заявила, что не осуждает российских спортсменов, которые сменили гражданство

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о спортсменах, которые сменили спортивное гражданство или задумались об этом.

«Если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство. Я не осуждаю тех людей, которые собираются это сделать, я понимаю ситуацию», - приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за политической ситуации в мире. После этого некоторые атлеты из России задумались о смене гражданства, чтобы продолжать выступать на турнирах.