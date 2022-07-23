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Арина Аверина – об изоляции от международных турниров: Не хватает соревновательного периода

Сборная России по художественной гимнастике была отстранена от соревнований на неопределенный срок.
23 июля 2022 21:18
автор: Александр Бойченко

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина поделилась впечатлениями после завершения командного многоборья на турнире «Хрустальная роза» в Минске (Белоруссия).

Я бы не сказала, что сегодня были самые коварные виды. Новые программы, мне кажется, мне подходят и по душе, и по энергетике. Все поставлено, мне кажется, прямо под мой характер.

Хватает ли соревнований? Нет, хотелось бы выступать. Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем, приводит слова Авериной Sport24.

Отметим, что российские гимнасты были отстранены от международных турниров на неопределенный срок.

источник: Sport24.ru
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