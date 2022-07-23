Арина Аверина – об изоляции от международных турниров: Не хватает соревновательного периода

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина поделилась впечатлениями после завершения командного многоборья на турнире «Хрустальная роза» в Минске (Белоруссия).

– Я бы не сказала, что сегодня были самые коварные виды. Новые программы, мне кажется, мне подходят и по душе, и по энергетике. Все поставлено, мне кажется, прямо под мой характер.

Хватает ли соревнований? Нет, хотелось бы выступать. Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем, – приводит слова Авериной Sport24.

Отметим, что российские гимнасты были отстранены от международных турниров на неопределенный срок.