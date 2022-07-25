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Винер-Усманова прокомментировала судейство на турнире в Минске

Ранее российских и белорусских гимнастов отстранили от международных соревнований.
25 июля 2022 16:15
автор: Александр Поволоцкий

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала работу судей на международном турнире в Минске.

Напомним, что российская спортсменка Лала Крамаренко заняла второе место в личном многоборье, уступив представительнице Белоруссии Алине Горносько.

«На турнире в Минске встречались две сильнейшие страны мира на сегодняшний день. Судейство было именно между этими двумя странами. Судьи из Киргизии, Армении и, конечно, Беларуси и России. Будем говорить, одинаковое количество. И поэтому судейство было, с одной стороны, очень честное, а с другой стороны, принципиальное», — приводит ТАСС Винер-Усманову.

Добавим, что в командном многоборье победила первая сборная России. За нее выступали Анна Попова, Арина Аверина, Мария Борисова и Дина Аверина.

источник: ТАСС
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