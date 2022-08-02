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В США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой

Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
02 августа 2022 19:59

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян. В нем оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Отметим, что спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Помимо золота Кабаева также обладательницей бронзовой награды Игр. Кроме того, Алина - двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы и шестикратная абсолютная чемпионка России.

Напомним, в настоящее время согласно рекомендациям МОК все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

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В США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой
Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
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