Полстяной запретили выступать за Латвию на чемпионате мира из-за отказа выйти из гражданства России

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ей запретили выступать на ЧМ-2022.

Напомним, что до 2018 года 19-летняя спортсменка выступала за сборную России по художественной гимнастике. Затем Полстяная получила латвийское гражданство, но не стала отказываться от российского. Это и стало причиной, по которой Елизавету исключили из национальной команды.

«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», — приводит Sport24 слова Полстяной.

Чемпионат мира пройдет в Софии.