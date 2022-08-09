Гимнастка Полстяная считает, что не сможет отобраться в сборную России

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная, которой запретили принять участие в чемпионате мира из-за наличия российского гражданства, заявила, что не будет добиваться права выступать за свою историческую родину.

«Были люди, которые говорили, мол, выступай теперь за Россию. Но это не так просто. Я не в том возрасте и не с тем запасом здоровья, когда можно взять и перезапустить карьеру. У нас вообще вид спорта молодой и короткий. Где-то ты можешь годик подождать, пока все затихнет, а в гимнастике после двух-трех месяцев простоя без тренировок и соревнований уже очень сложно вернуться», - сказала 19-летняя спортсменка в интервью федеральному информационному агентству.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 12 по 18 сентября в болгарской Софии.

Решение об отстранении Полстяной было принято Олимпийским комитетом Латвии.