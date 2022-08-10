Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гимнастка Веденеева перешла в сборную Словении из-за высокой конкуренции в России

Спортсменка сменила гражданство в 2018 году.
10 августа 2022 13:04
автор: Максим Скороходов

Гимнастка Екатерина Веденеева объяснила, почему сменила спортивное гражданство с российского на словенское.

«Я была в основном составе сборной России восемь лет. Насколько мы знаем, основной состав — это восемь человек, а на главные старты ездят две-три гимнастки, поэтому пробиться на Кубки мира и чемпионаты было очень трудно. Когда мне исполнилось 23 года, я поняла, что у меня два выхода — заканчивать или искать другой способ. Ирина Александровна дала добро на это (смену гражданства - прим.)», - сказала гимнастка в интервью спортивному СМИ.

Добавим, что Веденеева стала первой словенской спортсменкой, которая одержала победу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Подобного достижения она смогла достичь в 2022 году на этапе в Ташкенте, выиграв упражнения с лентой.

Это интересно:
Гимнастка Веденеева перешла в сборную Словении из-за высокой конкуренции в России
Спортсменка сменила гражданство в 2018 году.
10.08.2022 13:04
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Дина и Арина Аверины рассказали, в каком случае завершат карьеру
На данный момент российские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
09.08.2022 18:12
Художественная гимнастика
Гимнастка Полстяная считает, что не сможет отобраться в сборную России
Спортсменке запретили выступать за Латвию.
09.08.2022 16:32
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Полстяной запретили выступать за Латвию на чемпионате мира из-за отказа выйти из гражданства России
Соревнования пройдут в Болгарии с 12 по 18 сентября.
06.08.2022 15:41
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
В США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой
Спортсменка включена в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
02.08.2022 19:59
Художественная гимнастика
Винер-Усманова прокомментировала судейство на турнире в Минске
Ранее российских и белорусских гимнастов отстранили от международных соревнований.
25.07.2022 16:15
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Арина Аверина – об изоляции от международных турниров: Не хватает соревновательного периода
Сборная России по художественной гимнастике была отстранена от соревнований на неопределенный срок.
23.07.2022 21:18
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Батыршина заявила, что не осуждает российских спортсменов, которые сменили гражданство
При этом спортсменка отметила, что сама бы так не поступила.
20.07.2022 18:22
Художественная гимнастика
Винер-Усманова объяснила, что нужно сделать, чтобы атлеты не меняли спортивное гражданство
Накануне о такой возможности задумались Дарья Касаткина и Андрей Рублев.
20.07.2022 08:16
Художественная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Чемпионат Европы-2023 по художественной гимнастики перенесен из Москвы в Баку
Турнир состоится с 17 по 23 мая.
16.07.2022 13:05
Художественная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика