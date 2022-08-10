Гимнастка Веденеева перешла в сборную Словении из-за высокой конкуренции в России

Гимнастка Екатерина Веденеева объяснила, почему сменила спортивное гражданство с российского на словенское.

«Я была в основном составе сборной России восемь лет. Насколько мы знаем, основной состав — это восемь человек, а на главные старты ездят две-три гимнастки, поэтому пробиться на Кубки мира и чемпионаты было очень трудно. Когда мне исполнилось 23 года, я поняла, что у меня два выхода — заканчивать или искать другой способ. Ирина Александровна дала добро на это (смену гражданства - прим.)», - сказала гимнастка в интервью спортивному СМИ.

Добавим, что Веденеева стала первой словенской спортсменкой, которая одержала победу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Подобного достижения она смогла достичь в 2022 году на этапе в Ташкенте, выиграв упражнения с лентой.