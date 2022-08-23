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Федерация гимнастики Венгрии заблокировала выступление российских спортсменок

Отечественных звезд художественной гимнастики приглашали принять участие на Gracia Cup.
23 августа 2022 23:39
автор: Максим Скороходов

Организаторам Gracia Cup пришлось отменить свое приглашение, выданное российским гимнасткам для участия во второй части соревнований, сообщает ТАСС.

По данным издания «Профиль», выступление россиянок, а также белорусок, было заблокировано по решению Федерации гимнастики Венгрии.

Добавим, что вторая часть Gracia Cup проходит не под эгидой Международной федерации гимнастики, которая не допускает российских и белорусских спортсменок, однако в национальной организации своим письмом заявили о запрете для всех соревнований, проходящих на территории Венгрии.

источник: «Профиль»
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