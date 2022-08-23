Федерация гимнастики Венгрии заблокировала выступление российских спортсменок

Организаторам Gracia Cup пришлось отменить свое приглашение, выданное российским гимнасткам для участия во второй части соревнований, сообщает ТАСС.
По данным издания «Профиль», выступление россиянок, а также белорусок, было заблокировано по решению Федерации гимнастики Венгрии.
Добавим, что вторая часть Gracia Cup проходит не под эгидой Международной федерации гимнастики, которая не допускает российских и белорусских спортсменок, однако в национальной организации своим письмом заявили о запрете для всех соревнований, проходящих на территории Венгрии.
источник: «Профиль»