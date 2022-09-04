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Сестры Аверины сообщили о том, что проведут мастер-класс в Мексике

Мероприятие пройдет с 15 по 18 декабря.
04 сентября 2022 15:22
автор: Владислав Корегин

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о том, что в декабре проведут мастер-класс в одном из городов Мексики.

Отмечается, что мероприятие состоится в Мериде с 15 по 18 декабря. Также 24-летние спортсмены примут участие в гала-шоу.

– Рады сообщить, что совсем скоро, с 15 по 18 декабря, мы проведем наш авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в Мексике, в таком замечательном городе Мерида. До скорых встреч в солнечной и теплой Мексике, – написали девушки в своих соцсетях.

Напомним, в настоящее время российские спортсмены согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
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