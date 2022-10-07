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Дина Аверина посвятила пост попаданию в Книгу рекордов России

Россиянка стала самой титулованной гимнасткой в истории чемпионатов мира.
07 октября 2022 09:12
автор: Александр Шульгин

Российская гимнастка Дина Аверина опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный своему попаданию в Книгу рекордов России.

«Для меня большая неожиданность и, в тоже время, огромная честь быть отмеченной Книгой Рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто несмотря ни на что всегда был рядом, болел и переживал. Эта награда безусловно добавила мотивации и вдохновения для новых рекордов. Верьте в свои силы и помните, что нет ничего невозможного», - написала Дина.

Напомним, в активе россиянки 18 побед на мировых первенствах. По этому показателю она обошла прежнюю рекордсменку - Евгению Канаеву, которая 17 раз выигрывала золотую награду.

Кроме того, Дина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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