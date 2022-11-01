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Яна Батыршина: Коррадини посещает психолога

Российская гимнастка Яна Батыршина прокомментировала новость о том, что спортсменки сборной Италии подвергались систематическим унижениям со стороны тренерского штаба.
01 ноября 2022 19:35

«Я шокирована, если честно. Не ожидала, что такое может быть такое на уровне сборной. Коррадини сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно.

Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то, что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия.

На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день. И то только у тех, у кого существовала такая проблема.

Сейчас в нашей сборной каждая гимнастка отвечает сама за себя, нет никакого контроля. Тренеры могут просто спросить о весе у спортсменок. Считается, что гимнастки взрослые, ответственные, могут сами отвечать за свои поступки.

В мое время нас взвешивали, записывали результаты в книжечку. Я могу отвечать за себя, но никаких унижений не было, к психологу никто не ходил. Такого быть не должно», — цитирует Батыршину «Газета.Ru».

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