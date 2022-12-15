Винер рассказала, чего не хватило Утяшевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, почему не задалась карьера Лейсан Утяшевой.

«Если человека без конца гладить по головке и говорить: «Молодец, молодец!», даже если он не молодец, он становится слабаком. Так случилось с Утяшевой. Она привыкла быть самой лучшей. Когда она пришла и увидела, что она не самая лучшая, она уже не могла ничего с собой сделать», - сказала Винер в YouTube-передаче «Легенда» от RTVI.

Добавим, что карьере Утяшевой помешали также травмы, она перенесла несколько операций на ладьевидной кости, решение о завершении карьеры было принято после травмы колена в 2006 году.

В активе Лейсан две золотых медали чемпионатов Европы.