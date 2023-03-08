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«Нас никто не вышибет из седла». Винер - о своей дисквалификации

В марте FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
08 марта 2023 16:43
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на свою дисквалификацию.

Напомним, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила на два года главного тренера российской сборной. Причина - высказывания Винер после ОИ-2020.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идём своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Федерация спортивной гимнастики России планирует подать апелляцию на решение FIG о дисквалификации Винер.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Нас никто не вышибет из седла». Винер - о своей дисквалификации
В марте FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
08.03.2023 16:43
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