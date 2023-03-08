«Нас никто не вышибет из седла». Винер - о своей дисквалификации

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на свою дисквалификацию.

Напомним, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила на два года главного тренера российской сборной. Причина - высказывания Винер после ОИ-2020.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идём своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Федерация спортивной гимнастики России планирует подать апелляцию на решение FIG о дисквалификации Винер.