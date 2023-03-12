Батыршина оказалась в шоке от двухгодичной дисквалификации Винер

Пятикратный чемпион мира по художественной гимнастике Яна Бартышина высказалась о решении Дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики дисквалифицировать президента ВФХГ Ирину Винер на два года.

«Я, честно говоря, в шоке. Это удар по российской гимнастике. Когда Ирина Александровна находится на соревнованиях, абсолютно все ощущают ее поддержку. От нее идет такая сила, такая мощь. По себе знаю: ты выходишь, а за тобой стена, которая защитит тебя при любых обстоятельствах. А теперь, когда нас все‑таки допустят до соревнований, этой стены не будет», - написала Батыршина в социальной сети.

Причина отстранения Винер - высказывания после ОИ-2020. На данное решение будет подана апелляция.