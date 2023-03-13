ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крамаренко победила в личном многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина – вторая

Арина Аверина пропускает соревнования из-за травмы.
13 марта 2023 16:41
автор: Александр Евграфов

Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в личном многоборье на Гран‑при по художественной гимнастике в Москве.

По итогам четырёх упражнений Крамаренко набрала 141,650 балла. Второе место заняла многократная чемпионка мира Дина Аверина (140,050), замкнула тройку лучших Анна Попова, набравшая 138,700 баллов.

Арина Аверина пропускала соревнования из-за травмы. Гран‑при по художественной гимнастике в Москве завершится 14 марта.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Беларуси, Китая, Израиля, Армении, Молдавии, Казахстана, Черногории, Киргизии, Южной Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Сирии, Словакии.

Крамаренко победила в личном многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина – вторая
Арина Аверина пропускает соревнования из-за травмы.
13.03.2023 16:41
Художественная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Батыршина оказалась в шоке от двухгодичной дисквалификации Винер
Олимпийский призер надеется на скорое возвращение российских гимнасток.
12.03.2023 12:33
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
«Нас никто не вышибет из седла». Винер - о своей дисквалификации
В марте FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
08.03.2023 16:43
Художественная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Винер рассказала, чего не хватило Утяшевой
Знаменитая гимнастка осталась без медалей мировых первенств.
15.12.2022 08:19
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Российская гимнастка Крамаренко стала победительницей турнира «Небесная грация»
Турнир прошел на федеральной территории «Сириус».
04.12.2022 17:29
Художественная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Определились восемь финалисток турнира «Небесная грация»
Квалификацию выиграла Лала Крамаренко
03.12.2022 19:34
Художественная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Крамаренко лидирует после четырех упражнений на международном турнире «Небесная грация»
Гимнастка выиграла упражнения с четырьмя предметами.
03.12.2022 19:18
Художественная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Крамаренко завоевала все пять золотых медалей в финале Кубке России
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
26.11.2022 18:54
Художественная гимнастика
Яна Батыршина: Коррадини посещает психолога
Российская гимнастка Яна Батыршина прокомментировала новость о том, что спортсменки сборной Италии подвергались систематическим унижениям со стороны тренерского штаба.
01.11.2022 19:35
Художественная гимнастика
Гимнастка Полстяная, исключенная из сборной Латвии, завершила карьеру
Спортсменку лишили возможности побороться за попадание на Олимпиаду 2024 года.
30.10.2022 14:56
Художественная гимнастика
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика