Крамаренко победила в личном многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина – вторая

Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в личном многоборье на Гран‑при по художественной гимнастике в Москве.
По итогам четырёх упражнений Крамаренко набрала 141,650 балла. Второе место заняла многократная чемпионка мира Дина Аверина (140,050), замкнула тройку лучших Анна Попова, набравшая 138,700 баллов.
Арина Аверина пропускала соревнования из-за травмы. Гран‑при по художественной гимнастике в Москве завершится 14 марта.
В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Беларуси, Китая, Израиля, Армении, Молдавии, Казахстана, Черногории, Киргизии, Южной Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Сирии, Словакии.