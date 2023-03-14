Дина Аверина победила на Гран-при Москвы в упражнениях с булавами и лентой

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина победила в упражнениях с булавами и лентой на международном турнире по художественной гимнастике «Гран-при Москвы».

В упражнениях с лентой Аверина набрала 34,600 балла, второй стала белоруска Елизавета Зорькина (33,400), третьей – Лала Крамаренко (32,100). Так же сложилась тройка лучших и в упражнениях с булавами. У Авериной - 35,600 балла, у Зорькиной - 33,950 балла, у Крамаренко - 32,500.

В упражнениях с обручем победительницей стала Мария Борисова, набравшая 36,350 балла, серебро у Зорькиной (36,15), бронза у Поповой (34,700). В соревнованиях с мячом победила Попова (36,700), Аверина - вторая (36,100), Зорькина - третья (35,600).

Арина Аверина пропускала соревнования из-за травмы.

В турнире в Москве приняли участие спортсменки из 14 стран.