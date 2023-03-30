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«Площадка выглядит практически как на чемпионате мира»

Спортсменки сборной команды России по художественной гимнастике начали борьбу за медали «Игр вызова легенд»
«Площадка выглядит практически как на чемпионате мира»
30 марта 2023 13:49

Представительницы сборной команды страны по художественной гимнастике начали борьбу за медали международных соревнований «Игры вызова легенд».

Им предстоит проверить свое спортивное мастерство в борьбе с ведущими гимнастками Израиля, Китая, Кипра, Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Киргизии, Сирии. Всего в международном турнире по художественной гимнастике в рамках Игр примут участие 310 грациозных спортсменок. Состязания продлятся три дня: с 30 марта по 1 апреля.

Сегодня свое мастерство на гимнастическом ковре демонстрировали старшие спортсменки и юниорки. В первом виде групповых упражнений высокую планку для остальных участниц задали представительницы основного состава сборной команды России, в составе которой в Екатеринбург приехали: Анна Грош, Мария Федоровцева, Алиса Черняева, София Лиясова, Елизавета Лозовая и Алиса Балан.

По словам старшего тренера сборной команды России по групповым упражнениям Ксении Дудкиной, главная задача на турнир — проверить свои силы. «У нас сейчас молодая команда — девочки, которые на чемпионате России были вторым составом, стали первым составом, потому что они выиграли чемпионат России. И для них сейчас главный результат — это доказать самим себе, что это была не случайность, что это действительно ежедневная работа-работа-работа, тренировки, и выступить достойно, чисто, показать всем, какая может быть сборная России. Для нас на данном этапе очень важно, что мы выехали, потому что в основном соревнования проходят в Москве, в Лужниках. Девочки чувствуют себя там уже как дома, в своей атмосфере».

Кроме того, Ксения Дудкина высоко оценила уровень подготовки МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: «На самом деле я вообще в шоке, что Екатеринбург может провести такого масштаба соревнования, и это очень-очень ценно, что люди на это идут, что люди этого хотят, что люди это организовывают. Это действительно развитие спорта. Не только художественной гимнастики, но и всех остальных трех видов спорта, представители которых вместе с нами выступают. Площадка выглядит практически как на чемпионате мира. Для девочек это серьезно, потому что они все равно юные, кто-то выступал на крупных соревнованиях, кто-то нет. Присутствует мандраж, с которым они борются, и это для спортсмена очень хорошо!»

Напомним, что мультиспортивный проект «Игры вызова легенд» на неделю объединил более 2500 участников из России и 12 дружественных стран на соревнованиях по спортивной акробатике, спортивной аэробике, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. Цель Игр — популяризация среди детей и молодежи видов спорта с легендарной историей национальных побед, масштабное объединение которых является ответным вызовом на новые реалии современного мира. Состязания среди гимнастов проходят в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 26 марта по 1 апреля 2023 года.

Общее руководство организацией и проведением «Игр вызова легенд» осуществляет Министерство физической культуры и спорта Свердловской области при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации спортивной гимнастики, спортивной акробатики России, всероссийских федераций художественной гимнастики, спортивной аэробики.

источник: «Советский спорт»
«Площадка выглядит практически как на чемпионате мира»
«Площадка выглядит практически как на чемпионате мира»
Спортсменки сборной команды России по художественной гимнастике начали борьбу за медали «Игр вызова легенд»
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