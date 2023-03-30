«Площадка выглядит практически как на чемпионате мира»

Представительницы сборной команды страны по художественной гимнастике начали борьбу за медали международных соревнований «Игры вызова легенд».

Им предстоит проверить свое спортивное мастерство в борьбе с ведущими гимнастками Израиля, Китая, Кипра, Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Киргизии, Сирии. Всего в международном турнире по художественной гимнастике в рамках Игр примут участие 310 грациозных спортсменок. Состязания продлятся три дня: с 30 марта по 1 апреля.

Сегодня свое мастерство на гимнастическом ковре демонстрировали старшие спортсменки и юниорки. В первом виде групповых упражнений высокую планку для остальных участниц задали представительницы основного состава сборной команды России, в составе которой в Екатеринбург приехали: Анна Грош, Мария Федоровцева, Алиса Черняева, София Лиясова, Елизавета Лозовая и Алиса Балан.

По словам старшего тренера сборной команды России по групповым упражнениям Ксении Дудкиной, главная задача на турнир — проверить свои силы. «У нас сейчас молодая команда — девочки, которые на чемпионате России были вторым составом, стали первым составом, потому что они выиграли чемпионат России. И для них сейчас главный результат — это доказать самим себе, что это была не случайность, что это действительно ежедневная работа-работа-работа, тренировки, и выступить достойно, чисто, показать всем, какая может быть сборная России. Для нас на данном этапе очень важно, что мы выехали, потому что в основном соревнования проходят в Москве, в Лужниках. Девочки чувствуют себя там уже как дома, в своей атмосфере».

Кроме того, Ксения Дудкина высоко оценила уровень подготовки МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: «На самом деле я вообще в шоке, что Екатеринбург может провести такого масштаба соревнования, и это очень-очень ценно, что люди на это идут, что люди этого хотят, что люди это организовывают. Это действительно развитие спорта. Не только художественной гимнастики, но и всех остальных трех видов спорта, представители которых вместе с нами выступают. Площадка выглядит практически как на чемпионате мира. Для девочек это серьезно, потому что они все равно юные, кто-то выступал на крупных соревнованиях, кто-то нет. Присутствует мандраж, с которым они борются, и это для спортсмена очень хорошо!»

Напомним, что мультиспортивный проект «Игры вызова легенд» на неделю объединил более 2500 участников из России и 12 дружественных стран на соревнованиях по спортивной акробатике, спортивной аэробике, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. Цель Игр — популяризация среди детей и молодежи видов спорта с легендарной историей национальных побед, масштабное объединение которых является ответным вызовом на новые реалии современного мира. Состязания среди гимнастов проходят в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 26 марта по 1 апреля 2023 года.

Общее руководство организацией и проведением «Игр вызова легенд» осуществляет Министерство физической культуры и спорта Свердловской области при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации спортивной гимнастики, спортивной акробатики России, всероссийских федераций художественной гимнастики, спортивной аэробики.