Гимнастка Дмитриева стала мамой в четвертый раз

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Дарья Дмитриева стала мамой в четвертый раз.

«Добро пожаловать в наш мир. Вчера родился Яромир Игоревич, мой четвертый сын. Сразу всех хочу поблагодарить от всей души за теплые и искренние поздравления. Мы счастливы», - написала Дмитриева в соцсетях.

Дмитриева также является четырехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В 2013 году она объявила о завершении карьеры. До 2017 года была замужем за хоккеистом Александром Радуловым. В 2015 году у нее родился сын Макар.

В 2012 году Дмитриева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.