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Гимнастка Дмитриева стала мамой в четвертый раз

Сына назвали Яромиром.
05 апреля 2023 13:38
автор: Александр Евграфов

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Дарья Дмитриева стала мамой в четвертый раз.

«Добро пожаловать в наш мир. Вчера родился Яромир Игоревич, мой четвертый сын. Сразу всех хочу поблагодарить от всей души за теплые и искренние поздравления. Мы счастливы», - написала Дмитриева в соцсетях.

Дмитриева также является четырехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В 2013 году она объявила о завершении карьеры. До 2017 года была замужем за хоккеистом Александром Радуловым. В 2015 году у нее родился сын Макар.

В 2012 году Дмитриева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Гимнастка Дмитриева стала мамой в четвертый раз
Сына назвали Яромиром.
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