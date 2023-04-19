Полстяная заявила, что в Латвии ей предложили отказаться от гражданства РФ для участия в Олимпиаде

Бывший гимнастка сборной Латвии Елизавета Полстяная рассказала почему приняла решение о завершении карьеры.

Напомним, что уроженка Юрмалы начинала карьеру в России. В 2018 году она стала гражданкой Латвии и стала выступать за сборную прибалтийского государства.

«Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», – цитирует Полстяную «Чемпионат».

Ранее по той же причине спортсменке запретили выступать на ЧМ-2022.

Отметим, что Елизавета родилась в российской семье.