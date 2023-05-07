Дина Аверина пропустит заключительный день этапа Кубка сильнейших в Москве

18-кратная чемпионка мира Дина Аверина не примет участие в выступлениях в заключительный день этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальной протокол соревнований.

Отметим, что в воскресенье, 7 мая 24-летняя спортсменка стала третьей в личном многоборье, заработовав результат в 138,05 баллов. На первой строчке оказалась ее сестра Арина (144,93 балла). Второй результат показала Анна Попова, набравшая 144,30 балла.

Напомним, что первый этап Кубка сильнейших проводится по правилам Международной федерации гимнастики и завершится 8 мая.