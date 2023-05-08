Арина Аверина заявила, что соперницы на Кубке сильнейших стремятся соответствовать уровню России 

Пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы Арина Аверина поделилась мнением о выступлении соперников на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

Отметим, что в категории многоборья 24-летняя гимнастка заняла первом место, заработав результат в 144,930 балла. На второй строчке оказалась Анна Попова с 144,300 баллами, замкнула тройку лучших – Дина Аверина, набрав 138,050 баллов.

«Тремя видами осталась довольна, а на ленту немного не хватило сил. Думаю, причина в этом. Боевой настрой был изначально – просто сразу как-то не задалось. Не уверена, что нахожусь в лучшей форме, потому что я восстанавливалась от травмы. Но я готова выступать. Формат очень интересный, нет ощущения, что выступаешь в Москве. Соперницы сильные, демонстрируют интересные программы. Они делают много сложных элементов, тянутся за Россией», – приводит слова Авериной «РИА Новости».

Добавим, что ранее Арина Аверина одержала победу на соревнованиях с обручем на Кубка сильнейших.