Винер прокомментировала выступление иностранных гимнасток на этапе Кубка сильнейших в Москве 

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила уровень иностранных соперниц по сравнению с российскими спортсменками на первом этапе Кубка сильнейших, прошедший в Москве.

«Не стоит говорить о том, что они конкурентноспособны, нет, пока еще проигрывают, но некоторые элементы, некоторые такие интересные есть вещи, которые можем тоже взять на вооружение. Учиться нужно у всех. Я всегда была привержена этому, что надо всегда учиться друг у друга, и даже у самых слабых команд могут быть какие‑то интересные вещи, которые можно выучить и использовать, — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Добавим, что соревнования проводились по правилам Международной федерации гимнастики в период с 6 по 8 мая. В индивидуальном многоборье победу одержала российская гимнастка Арина Аверина.