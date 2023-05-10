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«Главное – сдержать слезы». Арина Аверина – о своем выступлении на концерте ко Дню Победы

Спортсменка вместе с другими российскими гимнастками выступила на праздничных мероприятиях.
10 мая 2023 09:39
автор: Александр Кожевников

Пятикратная чемпионка мира, российская гимнастка Арина Аверина рассказала о своих впечатлениях от выступления на концерте в честь Дня Победы.

«В таком формате мы выступаем уже год, под живую музыку. Приятнее, чем под фонограмму. Другие эмоции, другие ощущения. Было ответственно выступать перед ветеранами, главное — сдержать слезы», - приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Накануне во Дворце гимнастики Ирины Винер Усмановой прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Помимо Арины Авериной, в нем приняли участие Дина Аверина, Лала Крамаренко и другие российские гимнастки.

Добавим, что с 6 по 8 мая в Москве завершился Кубок сильнейших по художественной гимнастике. Аверина на этих соревнованиях завоевала золотые медали в многоборье.

источник: «Советский спорт»
«Главное – сдержать слезы». Арина Аверина – о своем выступлении на концерте ко Дню Победы
Спортсменка вместе с другими российскими гимнастками выступила на праздничных мероприятиях.
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