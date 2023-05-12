Ирина Винер отреагировала на решение FIG отложить вопрос по допуску российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Мы другого решения и не ожидали», - приводит слова Ирины Винер «Спорт-экспресс».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших СВО.

Окончательное решение по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям будет принято в июле.