«Молодое поколение старается быть достойным ее». Винер поздравила Кабаеву с днем рождения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной сборной Ирина Винер поздравила с днем рождения Алину Кабаеву.

«Хочу поздравить с днем рождения Алину Кабаеву, вместе с которой мы придали гимнастике огромный толчок в развитии. После чего российская гимнастика являлась лучшей на Олимпийских играх буквально до вчерашнего дня. Гимнастика в России развиваться не прекратилась, но все, что делала Алина Кабаева на Олимпиаде в Афинах, мы сделали актуальным сейчас. Молодое поколение старается быть достойным этой великой гимнастки, которая положила основу всем тем правилам и всей той красоте, которая присуща художественной гимнастике», - приводит слова Винер «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 12 мая, Кабаевой исполнилось 40 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2004 года. Спортсменка дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и выигрывала бронзовые медали Олимпийских игр.