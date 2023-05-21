Бывшая россиянка выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

В Баку завершились упражнения с лентой в рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Отметим, что победу в соревнованиях одержала уроженка Барналуа. На этом турнире Дарья Варфоломеева представляют команду Германии.
Победительница получила от судей 32,25 балла. Второе место в соревнованиях заняла Ева Брезалиева (31,6) из Болгария. Бронзовую медаль завоевала ее партнерша по команде Стилиана Николова (31,55).
Напомним, что в многоборье групп первое место заняла сборная Болгарии.
источник: «Советский спорт»