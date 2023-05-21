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Бывшая россиянка выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

Спортсменка становилась победительницей ЧМ-2022.
21 мая 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий

В Баку завершились упражнения с лентой в рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Отметим, что победу в соревнованиях одержала уроженка Барналуа. На этом турнире Дарья Варфоломеева представляют команду Германии.

Победительница получила от судей 32,25 балла. Второе место в соревнованиях заняла Ева Брезалиева (31,6) из Болгария. Бронзовую медаль завоевала ее партнерша по команде Стилиана Николова (31,55).

Напомним, что в многоборье групп первое место заняла сборная Болгарии.

источник: «Советский спорт»
Бывшая россиянка выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой
Спортсменка становилась победительницей ЧМ-2022.
21.05.2023 15:55
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