Глацких подала в отставку с поста главы департамента молодежной политики Свердловской области

Художественная гимнастика 26 декабря 2018 16:23 Источник: «РИА Новости»

В ноябре бывшая гимнастка заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению.

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких подала в отставку, сообщают «РИА Новости».

Уральскому блогеру Сергею Колясникову Глацких пояснила, что приняла такое решение, чтобы не «подставлять» губернатора региона Евгения Куйвашева.

В начале ноября Глацких на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «вообще ничего не должно» подрастающему поколению, а о детях обязаны заботиться родители, так как это они их родили.

После скандального заявления решением Глацких была отстранена от исполнения своих обязанностей.

Позднее стало известно, что в правительстве области приняли решение ликвидировать департамент Глацких.