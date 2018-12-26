Глацких подала в отставку с поста главы департамента молодежной политики Свердловской области - Советский спорт
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Художественная гимнастика26 декабря 2018 16:23Источник: «РИА Новости»

Глацких подала в отставку с поста главы департамента молодежной политики Свердловской области

В ноябре бывшая гимнастка заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению.

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких подала в отставку, сообщают «РИА Новости».

Уральскому блогеру Сергею Колясникову Глацких пояснила, что приняла такое решение, чтобы не «подставлять» губернатора региона Евгения Куйвашева.

В начале ноября Глацких на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «вообще ничего не должно» подрастающему поколению, а о детях обязаны заботиться родители, так как это они их родили.

После скандального заявления решением Глацких была отстранена от исполнения своих обязанностей.

Позднее стало известно, что в правительстве области приняли решение ликвидировать департамент Глацких.

#глацких ольга
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