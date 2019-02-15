Одноклассники и “Телеспорт” покажут Кубок имени Алины Кабаевой по художественной гимнастике

Художественная гимнастика 15 февраля 2019 15:31 Источник: «Советский спорт»

Социальная сеть "Одноклассники" и компания “Телеспорт” проведут прямые трансляции Кубка имени Алины Кабаевой, который состоится в рамках российского этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 16-17 февраля.

В соревнованиях примут участие спортсменки из 29 стран: 39 гимнасток в индивидуальной программе, 8 национальных команд групповых упражнений и 3 дополнительных команды групповых ансамблей из регионов России.

Все трансляции Кубка пройдут в официальной группе “Телеспорт”, комментатором соревнований выступит Денис Наливайко. Смотреть матчи можно будет на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений на Smart TV и Android TV.