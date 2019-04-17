Сестры Аверины и Солдатова вошли в состав сборной России на ЧЕ по художественной гимнастике

В составе молодежной сборной России в групповых упражнениях заявлены Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Баку в период с 31 мая по 2 июня, но поскольку 29 мая столица Азербайджана примет финал футбольной Лиги Европы, соревнования были перенесены на время с 16 по 19 мая.
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