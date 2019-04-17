Сестры Аверины и Солдатова вошли в состав сборной России на ЧЕ по художественной гимнастике - Советский спорт
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17 апреля 2019 12:47Художественная гимнастикаСпирин Дмитрий

Сестры Аверины и Солдатова вошли в состав сборной России на ЧЕ по художественной гимнастике

Стало известно, что Дина (восьмикратная чемпионка мира) и Арина (трехкратная чемпионка мира) Аверины, а также Александра Солдатова представят Россию на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

В составе молодежной сборной России в групповых упражнениях заявлены Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Баку в период с 31 мая по 2 июня, но поскольку 29 мая столица Азербайджана примет финал футбольной Лиги Европы, соревнования были перенесены на время с 16 по 19 мая.

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