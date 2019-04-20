Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Соревнования проходят в Ташкенте. Турнир завершится в воскресенье, 21 апреля, финалами в отдельных видах.
Россиянка показала результат 78,100 балла (21,350 — упражнение с обручем, 18,500 — с мячом, 20,850 — с булавами, 17,400 — с лентой).
Серебро завоевала Боряна Калейн из Болгарии (76,500), бронза у россиянки Анастасии Гузенковой (75,500).
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