Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:47Художественная гимнастикаСпирин Дмитрий

Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Александра Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Соревнования проходят в Ташкенте. Турнир завершится в воскресенье, 21 апреля, финалами в отдельных видах.

Россиянка показала результат 78,100 балла (21,350 — упражнение с обручем, 18,500 — с мячом, 20,850 — с булавами, 17,400 — с лентой).

Серебро завоевала Боряна Калейн из Болгарии (76,500), бронза у россиянки Анастасии Гузенковой (75,500).

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