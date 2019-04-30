В Москве задержан таксист, пытавшийся изнасиловать гимнастку

По информации издания, 27 апреля 22-летний водитель такси пытался совершить насилие в отношении 25-летней девушки, однако она смогла вырваться и убежать.
По некоторым данным, таксиста зовут Самандар Файзиев, а его несостоявшейся жертвой оказалась мастер спорта по художественной гимнастике Диана Комиссарова.
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