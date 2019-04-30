В Москве задержан таксист, пытавшийся изнасиловать гимнастку - Советский спорт
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30 апреля 2019 21:32Художественная гимнастика

В Москве задержан таксист, пытавшийся изнасиловать гимнастку

Столичный главк СК сообщил о задержании таксиста, который пытался изнасиловать свою пассажирку, сообщает «Московский Комсомолец».

По информации издания, 27 апреля 22-летний водитель такси пытался совершить насилие в отношении 25-летней девушки, однако она смогла вырваться и убежать.

По некоторым данным, таксиста зовут Самандар Файзиев, а его несостоявшейся жертвой оказалась мастер спорта по художественной гимнастике Диана Комиссарова.

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