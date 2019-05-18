Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете - Советский спорт
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18 мая 2019 17:55Художественная гимнастикаСметанникова Дарья

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете

В Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Европы в командном турнире.

По итогам трех дней российские гимнастки набрали 216,225 балла. Второе место заняла команда Белоруссии (206,000), бронза – у сборной Болгарии (202,075).

Напомним, что ранее Дина и Арина Аверина вышли в финал соревнований в упражнениях с булавами, а Александра Солдатова стала первой в квалификации с лентой.

Чемпионат Европы завершится 19 мая финалами в отдельных видах.

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