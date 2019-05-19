Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с обручами на юниорском ЧЕ - Советский спорт
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19 мая 2019 12:28Художественная гимнастикаСметанникова Дарья

Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с обручами на юниорском ЧЕ

В Баку (Азербайджан) проходит юниорский чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Сборная России победила в групповых упражнениях с пятью обручами. В составе российской команды выступали Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова.

Второе место заняла сборная Украины. Тройку лучших замкнули гимнастки из Белоруссии

Баку, Азербайджан
Художественная гимнастика
Юниорский чемпионат мира
Командные соревнования
Групповые упражнения с пятью обручами

1. Россия (Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) — 24,450
2. Украина — 23,400
3. Беларусь — 23,250.

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